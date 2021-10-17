"У нас не очень хорошие цифры. Я бы сказал, худшие в истории Барсы. Долг в 1,35 млрд евро, нулевой денежный поток. Когда мы пришли в клуб, то не могли даже платить зарплату. Это то, что мы обнаружили. Последствия этого оценит аудит. Вы собрались здесь из-за серьезных последствий управления предыдущим руководством.

"Суперлига сможет заменить Лигу чемпионов – Барса, Реал и Ювентус выигрывают суды": Лапорта советует УЕФА смириться с революцией

Вместо того, чтобы жаловаться на "наследство", мы заставили себя работать. Эти шесть месяцев наше правление постоянно работает, чтобы вытащить клуб из ямы. Нужно помнить, что ситуацию за день не изменишь. Мы договорились и заключили соглашение с инвестиционным банком Goldman Sachs, который предоставил низкие проценты, чтобы покрыть краткосрочные обязательства.

Мы пересмотрели спортивные контракты с основной командой, сократили зарплатный фонд, который был самым высоким на рынке – на 30-50% больше, чем у наших конкурентов. Но этого мало, нужно продолжать в этом направлении", – цитирует Лапорту Diario Sport .