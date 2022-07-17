Игроки команды Ремо Старз утверждают, что скандальный финал чемпионата штата Огун в Нигерии не был договорным.

Недавно в Нигерии разыграли эпичную серию пенальти, аналогов которой найти сложно. Футболисты Ремо Старз проиграли команде Иджебу Юнайтед в серии послематчевых 11-метровых. То, как они били пенальти, разлетелось по миру – один из игроков умышленно запустил мяч в аут в район углового флажка.

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Подавляющее большинство (и не без основания) считали этот матч договорным, но игроки и руководители Ремо Старз категорически отрицают это. В то же время, признают, что не забивали сознательно.

"Наша команда поступила так из-за плохого судейства на протяжении всего матча. Вообще, Ремо Старз очень разочарован уровнем как арбитража, так и организации соревнований. Если бы этот матч был договорным, мы вряд ли бы транслировали его в прямом эфире в соцсетях. Люди просто захотели привлечь внимание .

Мы вообще не хотели бить эти пенальти, но команде угрожали дисквалификацией", – цитирует Майкла Оникуте (директора Ремо Старз) Goal.com.

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