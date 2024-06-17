Матч Євро-2024 Румунія – Україна відбудеться вже сьогодні, початок о 16:00 за київським часом. У день гри УАФ звично веде онлайн подій, де повідомляє головні новини з табору національної команди. Так, прес-служба команди повідомила, що сьогодні збірна України зіграє у синьому комплекті, а наш голкіпер – у червоному. Румуни обрали жовтий і салатовий кольори відповідно.

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До слова, ця новина виявилася резонансною. Одне з провідних українських видань вийшло із заголовком, що на нашій формі замість прапор Румунії розмістили прапор Бельгії. Згодом у новині змінили заголовок, щоб він був менш радикальним. Схоже, автор просто забув зробити перевірку. Після нехитрих маніпуляцій у Photoshop виявилося, що там все ж домінує синій відтінок, а ніяк не чорний, як на прапорі Бельгії.

Однак саме фото не дуже якісне і, очевидно, зроблене без студійного світла, що й призвело до викривлення сприйняття відтінків. Хоча жодної помилки не було, УАФ чомусь таки прибрала фото, де найбільше видно прапори, і з онлайну, і зі своїх соцмереж.

Додамо, що отаке розміщення прапорів країн-учасниць матчу на формі – фішка збірної України. Більшість інших збірних розміщує лише текст, як це зроблено на формі Румунії.

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