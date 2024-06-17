"Чесно кажучи, у нас є хороші шанси вийти з групи. На папері Бельгія явно перевершує нас. За іменами в України, можливо, гучніша команда, ніж у нас, але це не гарантує їм перевагу над нами. Я не думаю, що вони перевершують нас! Ані Україна, ані Словаччина. 2 місце має бути за нами!

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Наша команда збалансована, а це дуже важливо для вибору складу на Євро. Ви маєте стратегічно думати про матчі. Наш тренер Еді Йорданеску чудово знає можливості хлопців. Для нього дуже важливий дух команди, дисципліна всередині колективу. Це буде актив нашої збірної на Євро", – резюмував Муту в інтерв'ю Fanatik.ro.

Нагадаємо, румуни стартують сьогодні матчем проти України у Мюнхені. Стартовий свисток повинен пролунати о 16:00 за київським часом. О 19:00 зійдуться інші дві збірні групи Е – Бельгія проти Словаччини.

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