Виконком ФФУ у факсовому режимі вирішить долю Чорноморця в УПЛ

ФФУ отримала від Прем'єр-ліги пропозицію про допуск Чорноморця до участі в розіграші турніру у наступному сезоні.

За інформацією Tribuna.com, виконком ФФУ винесе рішення з цього питання в факсовому режимі сьогодні або завтра.

Раніше клуби УПЛ одноголосно проголосували за повернення Чорноморця в Прем'єр-лігу. Команда почала посиленими темпами готуватися до повернення у вищий дивізіон.

За інформацією Odessa online, "моряки" стабілізували своє фінансове становище. Погасили борги та знайшли кошти на утримання команди.

Новинський прокоментував чутки про купівлю Чорноморця

Зараз команда активно тренується, а новий наставник Чорноморця Ангел Червенков переглядає потенційних новачків команди.

Нагадаємо, ФФУ рекомендувала замінити Полтаву Чорноморцем в новому сезоні, через розпуск футбольного клубу Полтава. Раніше Полтава відмовилась виступати в УПЛ через недопуск стадіону Локомотив до змагань.