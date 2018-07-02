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Виконком ФФУ у факсовому режимі вирішить долю Чорноморця в УПЛ

16:09 269 Читать на русском
Виконком ФФУ у факсовому режимі вирішить долю Чорноморця в УПЛ
ФК Чорноморець

ФФУ отримала від Прем'єр-ліги пропозицію про допуск Чорноморця до участі в розіграші турніру у наступному сезоні.

За інформацією Tribuna.com, виконком ФФУ винесе рішення з цього питання в факсовому режимі сьогодні або завтра.

Раніше клуби УПЛ одноголосно проголосували за повернення Чорноморця в Прем'єр-лігу. Команда почала посиленими темпами готуватися до повернення у вищий дивізіон.

За інформацією Odessa online, "моряки" стабілізували своє фінансове становище. Погасили борги та знайшли кошти на утримання команди.

Новинський прокоментував чутки про купівлю Чорноморця

Зараз команда активно тренується, а новий наставник Чорноморця Ангел Червенков переглядає потенційних новачків команди.

Нагадаємо, ФФУ рекомендувала замінити Полтаву Чорноморцем в новому сезоні, через розпуск футбольного клубу Полтава. Раніше Полтава відмовилась виступати в УПЛ через недопуск стадіону Локомотив до змагань.

Теги
Чорноморець Чорноморець ФФУ
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