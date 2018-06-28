Новинський прокоментував чутки про купівлю Чорноморця

Олігарх та народний депутат України Вадим Новинський спростував інформацію про те, що він стане новим власником і президентом одеського Чорноморця.

На своїй сторінці у Facebook бізнесмен написав, що такі чутки можуть бути пов'язані з тим, що він дуже любить Одесу і одеситів, але вся інформація у ЗМІ з приводу покупки Чорноморця не відповідає дійсності.

Більшість клубів проголосували за Чорноморець, який погодився грати в УПЛ

"Я з великою повагою ставлюся до цього клубу, який став першим володарем Кубка вже незалежної України. Але я офіційно заявляю, що до мене не надходило пропозицій про покупку або іншого роду співробітництва від його керівництва або акціонерів. Бажаю Чорноморцю продовжувати тішити одеситів і вдало виступити у Прем'єр-лізі", – написав Новинський.

Нагадаємо, Чорноморець має шанс повернутись в УПЛ на місце Полтави, яка знялась зі змагань та розпустила команду.