"Чому деякі топ-ліги відмовилися реєструвати наших гравців? Ми вже обговорювали це питання, навіть з президентом УЄФА говорили.

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Правильно сказали, що всі на матчах показують "Зупиніть війну", всі одягаються у кольори нашого прапора... Начебто візуальна підтримка помітна, але коли доходить до справи – найбільші ліги Європи відмовилися Україні допомогти. Це не дуже їх прикрашає. Для нас це була б серйозна підтримка, але, на жаль, цього не сталося", – поскаржився Палкін в інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, Німеччина, Італія та Англія заборонили реєструвати посеред сезону тих гравців, які були змушені покинути чемпіонати України та Росії.

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