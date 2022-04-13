"Найбільші ліги Європи відмовилися допомогти Україні": Палкін розчарований лицемірністю футбольних структур
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкритикував західні футбольні структури, які підтримують Україну лише на словах.
"Чому деякі топ-ліги відмовилися реєструвати наших гравців? Ми вже обговорювали це питання, навіть з президентом УЄФА говорили.
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Правильно сказали, що всі на матчах показують "Зупиніть війну", всі одягаються у кольори нашого прапора... Начебто візуальна підтримка помітна, але коли доходить до справи – найбільші ліги Європи відмовилися Україні допомогти. Це не дуже їх прикрашає. Для нас це була б серйозна підтримка, але, на жаль, цього не сталося", – поскаржився Палкін в інтерв'ю Денисов Time.
Нагадаємо, Німеччина, Італія та Англія заборонили реєструвати посеред сезону тих гравців, які були змушені покинути чемпіонати України та Росії.
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