"Почему некоторые топ-лиги отказались регистрировать наших игроков? Мы уже обсуждали этот вопрос, даже с президентом УЕФА говорили.

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Правильно сказали, что все на матчах показывают "Остановите войну", все одеваются в цвет нашего флага... Вроде бы визуальная поддержка заметна, но когда доходит до дела – крупнейшие лиги Европы отказались Украине помочь. Это не очень их украшает. Для нас это была бы серьезная поддержка, но, к сожалению, этого не произошло", – посетовал Палкин в интервью Денисов Time.

Напомним, Германия, Италия и Англия запретили регистрировать посреди сезона игроков, которые были вынуждены покинуть чемпионаты Украины и России.

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