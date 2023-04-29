Роберто Де Дзербі зі своєю командою влаштував справжнє шоу на домашньому стадіоні. Брайтон познущався з Вулверхемптон, забивши шість м'ячів у ворота Жозе Са. Відзначимо, що гравці "чайок" оформили чотири дублі. По два голи записали у свій актив Ундав, Грос і Велбек, а Енсісо зробив дубль асистів. Це найбільша перемога Брайтона за всю історію виступів в АПЛ.

Де Дзербі приніс Брайтону найбільшу перемогу в АПЛ в історії – аж 4 гравці з дублями

Таким чином "чайки" набрали 52 бали й посіли восьму сходинку у турнірній таблиці. Вулверхемптон перебуває на 13 місці, маючи у своєму активі 37 очкок.