Найбільша перемога команди Де Дзербі та чотири дублі у відеоогляді матчу Брайтон – Вулверхемптон – 6:0
22:20 - Читать на русском
Брайтон приймав Вулверхемптон у 34 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Роберто Де Дзербі зі своєю командою влаштував справжнє шоу на домашньому стадіоні. Брайтон познущався з Вулверхемптон, забивши шість м'ячів у ворота Жозе Са. Відзначимо, що гравці "чайок" оформили чотири дублі. По два голи записали у свій актив Ундав, Грос і Велбек, а Енсісо зробив дубль асистів. Це найбільша перемога Брайтона за всю історію виступів в АПЛ.
Де Дзербі приніс Брайтону найбільшу перемогу в АПЛ в історії – аж 4 гравці з дублями
Таким чином "чайки" набрали 52 бали й посіли восьму сходинку у турнірній таблиці. Вулверхемптон перебуває на 13 місці, маючи у своєму активі 37 очкок.
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