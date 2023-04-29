Роберто Де Дзерби со своей командой устроил настоящее шоу на домашнем стадионе. Брайтон поиздевался над Вулверхэмптоном, забив шесть мячей в ворота Жозе Са. Отметим, что игроки "чаек" оформили четыре дубля. По два гола записали в свой актив Ундав, Гросс и Велбек, а Энсисо сделал дубль ассистов. Это величайшая победа Брайтона за всю историю выступлений в АПЛ.

Де Дзерби принес Брайтону наибольшую победу в АПЛ в истории – 4 игрока с дублями

Таким образом "чайки" набрали 52 балла и заняли восьмую строчку в турнирной таблице. Вулверхэмптон находится на 13 месте, имея в своем активе 37 очков.