Самая большая победа команды Де Дзерби и четыре дубля в видеообзоре матча Брайтон – Вулверхэмптон – 6:0
29 апреля 22:38 - Читати українською
Брайтон принимал Вулверхэмптон в 34 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
6’ Дениз Ундав
13’ Паскаль Гросс
26’ Паскаль Гросс
39’ Дэнни Уэлбек
48’ Дэнни Уэлбек
66’ Дениз Ундав
6’ Дениз Ундав
13’ Паскаль Гросс
26’ Паскаль Гросс
39’ Дэнни Уэлбек
48’ Дэнни Уэлбек
66’ Дениз Ундав
Роберто Де Дзерби со своей командой устроил настоящее шоу на домашнем стадионе. Брайтон поиздевался над Вулверхэмптоном, забив шесть мячей в ворота Жозе Са. Отметим, что игроки "чаек" оформили четыре дубля. По два гола записали в свой актив Ундав, Гросс и Велбек, а Энсисо сделал дубль ассистов. Это величайшая победа Брайтона за всю историю выступлений в АПЛ.
Де Дзерби принес Брайтону наибольшую победу в АПЛ в истории – 4 игрока с дублями
Таким образом "чайки" набрали 52 балла и заняли восьмую строчку в турнирной таблице. Вулверхэмптон находится на 13 месте, имея в своем активе 37 очков.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter