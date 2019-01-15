Найбагатша людина Китаю хоче купити частину акцій Інтера

Засновник Alibaba Group Джек Ма може придбати частину акцій міланського клубу.

Китаєць розглядає можливість придбання частини акцій міланського Інтера, повідомляє Football Italia.

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Зокрема йдеться про 31% акцій, який належить екс-власнику команди Еріку Тохіру. Суму потенійну покупку оцінюють у 150 млн євро.

Раніше Тохір був одноосібним власником Інтера, однак у 2016 році вирішив продати 69% акцій компанії Sunning Holdings Group (20% з яких вже належать Джеку Ма).

У листопаді 2018 року Forbes оцінив статки Ма у 35,8 млрд доларів, що робить його найбагатшою людиною в Китаї.

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