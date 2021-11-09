Хавбек "моряків" Артур Авагімян шкодує, що клуб поки не може знайти порозуміння з найрадикальнішим крилом уболівальників.

"Завжди приємніше грати за підтримки своїх фанатів. Коли я раніше грав проти Чорноморця, то, приїжджаючи до Одеси, ультрас завжди були на стадіоні. Їхня присутність створювала особливу атмосферу, заводила. Шкода, що їх зараз немає.

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Думаю, що в цій ситуації ці вболівальники навряд чи приймуть таку дійсність. Можливо, наші результати якось на неї вплинуть. Вважаю, що тут більше простежуються політичні погляди, а при цьому, як часто буває, рідко може щось змінитися", – сказав Авагімян у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, ультрас одеситів дуже незадоволені великою кількістю орендованих гравців у київського Динамо. Як наслідок, вони оголосили бойкот рідному клубу і регулярно влаштовують акції спротиву.

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