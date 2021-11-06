Чорноморець втримав перемогу над Рухом у рамках 14-го туру УПЛ в епічному протистоянні (4:3). Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чорноморець підходив до матчу у статусі аутсайдера, хоча Рух недалеко відірвався від "моряків" Вже на 4 хвилині одесити могли вийти вперед завдяки шедевру Цітаішвілі – динамівець обіграв трьох суперників, змістився з флангу, але не зміг влучити у дальній кут. Гіо був однією з найяскравіших осіб на полі, а от Рух у першій половині створити нічого не міг.

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Втім, автором першого голу став інший вихованець Динамо. Авагімян замикав навіс на дальній стійці, Паньків відбив м'яч, але прямо на Ваната. А перед перервою Авагімян подвоїв перевагу – Артуру вдався класний обвідний удар метрів з 16.

По перерві Рух мав шикарну нагоду скоротити відставання – Кучерук невдало зіграв на виході проти Мартинюка та привіз пенальті, але сам же став героєм епізоду, відбивши удар з позначки. Через 4 хвилини Цітаішвілі зробив перевагу розгромною, скориставшись рикошетом від захисника та поціливши у дальній кут метрів з 20.

"Жовто-чорні" таки скоротили відставання – Мартинюк зі штрафного поцілив у нижній кут. Цей гол надихнув Рух, а особливо Валерія Федорчука, який ледь не став героєм зустрічі. Спочатку хавбек шикарним ударом з лівої пробив у дальню дев'ятку. А на 79 хвилині Федорчук став автором дубля: після невдалого виносу Валерій потужно пробив, і м'яч від Михайленка залетів у ворота.

Здавалось, що гра завершиться божевільними 3:3, але Чорноморець був іншої думки. Михайленко розігнав контратаку та віддав на Тлумака, який паралельним курсом добіг до штрафного суперника. Удар, Паньків начебто відбив, але м'яч по-зрадницьки закотився у ворота. Наприкінці матчу наставник одеситів Юрій Мороз був вилучений через претензії до арбітра, але Чорноморець зумів втримати переможний рахунок.

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