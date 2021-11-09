Хавбек "моряков" Артур Авагимян жалеет, что клуб пока не может найти взаимопонимание с самым радикальным крылом болельщиков.

"Всегда приятнее играть при поддержке своих фанатов. Всегда приятнее играть при поддержке своих фанатов. Когда я раньше играл против Черноморца, то приезжая в Одессу, ультрас всегда были на стадионе. Их присутствие создавало особую атмосферу, заводило. Жаль, что их сейчас нет.

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Думаю, что в данной ситуации эти болельщики вряд ли примут такую действительность. Возможно, наши результаты каким-то образом на нее повлияют. Полагаю, что здесь больше прослеживаются политические взгляды, а при этом, как часто бывает, редко что-то может поменяться", – сказал Авагимян в комментарии Meta Ratings.

Напомним, ультрас одесситов очень недовольны большим количеством арендованных игроков у киевского Динамо. Как следствие, они объявили бойкот родному клубу и регулярно устраивают акции сопротивления.

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