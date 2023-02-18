Напередодні український півзахисник вперше вийшов в основі Жирони у матчі 22-го туру чемпіонаті Іспанії проти Альмерії. Каталонці впевнено розібрались з суперником, розбивши його з рахунком 6:2.

Гол і шедевральний асист Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Альмерія – 6:2

Наш земляк відзначився дебютним голом за команду Мічела Санчеса і віддав асист на Ернандеса. Загалом українець провів на полі 65 хвилин і отримав за свою гру від Sofa Score 8 балів – це одна з найвищих оцінок у команді.

"Навіжений", – написала прес-служба Ла Ліги в офіційному Instagram про 25-річного українця.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону три матчі (1 гол і 1 асист).

Циганков оформив дебютний гол та асист в Іспанії – Жирона забила 6, українець став одним із найкращих