Каталонці ще до перерви настріляли супернику 4 голи, а Віктор Циганков був одним з головних героїв. На 35-й хвилині новачок Жирони забив свій перший м'яч в Ла Лізі, до якого згодом додав асист. Якщо гол був простеньким (замкнув у порожні ворота), то результативна передача справжнім футбольним шедевром. Циганков забіг у карний майданчик і геніальним пасом п'ятою знайшов Хаві Карреру – 4:0.

Циганков оформив дебютний гол та асист в Іспанії – Жирона забила 6, українець став одним із найкращих

У другій половині глядачі побачили ще 4 голи, але забивали вже обидві команди. Все відбувалося після заміни Циганкова (65-та хвилина), допоки фінальний свисток рефері не зупинив божевілля на рахунку 6:2.