"Мене насправді стурбувала ця ситуація. Дуже б не хотілося, щоб ми поверталися в 2012 рік, коли деяким командам робили зелене світло на шляху до першого місця. Ось дуже не хотілося б. Було чи не було вилучення Тілля – визначає арбітр. Він мав право так визначити. Але я боюся, що ті команди, які будуть амбітні в перемозі над Шахтарем, вони будуть всі матчі закінчувати вдесятьох, всі гратимуть півтора тайму вдесятьох проти одинадцяти.

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І за такої ситуації, звичайно, Шахтар пройде чемпіонатом як по проспекту. Це такий дуже нехороший дзвіночок продзвенів. Дуже поганий для нашого українського чемпіонату. Тому що Ворскла мала всі підстави, граючи 11 на 11, не програти Шахтарю. І я впевнений, що вони не програли б. А так, коли 10 на 11 – це невеликий посил для команд, які захочуть відібрати очки у Шахтаря. Це моє бачення цієї ситуації.

Я досвідчений в цих історіях. Розумію, що відбувається. Думаю, люди, які пам'ятають 2011, 2012, 2013 роки, прекрасно пам'ятають, коли руками м'ячі відбивалися, а пенальті не ставили. А суперника карали за першу ж подібну історію в іншу сторону. Ось це може бути досить неприємно.

Це показовий момент, повірте. Де Дзербі поки далекий від свого ідеалу в Шахтарі. Безперечно, після 0:5 від Реала потрібно було десь підстрахуватися, щоб команда не дай бог не втратила очки в чемпіонаті, не відпустила Динамо. Неприємний дзвіночок, чесно кажучи", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Шахтар на виїзді обіграв Ворсклу (2:0) – полтавці грали з 29 хвилини в меншості після вилучення Олів'є Тілля. Ця перемога дозволила Шахтарю не відпустити Динамо у боротьбі за перше місце – відрив залишився у 3 очки.

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