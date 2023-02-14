Нападник "лисів" Данило Колесник переконаний, що боротьба з окупантами не обмежується фронтом і окопами.

"Дуже багато питань та слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть: "Як вони виїхали?".

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Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого ми роду. Відстоюємо нашу честь, як можемо. І де місце оркам, ви вже зрозуміли", – написав Колесник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Данило заступився за прибиральницю у турецькому готелі, якій хамив росіянин. Замість вибачень за свою поведінку представник країни-окупанта проявив агресію до жінки, за що й отримав "виховну пілюлю" від українського футболіста.

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