"Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК Минай та предстаників країни 404 – ярославського Шинника. Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

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Інформація російських пропагандистських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників Шинника та побили гравця у ліфті – традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони Шинника лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают".

Вже після завершення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК Минай до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити Шинник погодився готель. Закарпатці звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни-терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни. Слава Україні!" – йдеться у офіційній заяві Миная.

Гравці Миная побили російських футболістів на зборах у Туреччині