Як сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський, росіяни здійснили ракетний обстріл по аеропорту Вінниці, повністю його зруйнувавши.

"Де ви всі були, коли 8 років обстрілювали Донбас?" – Рафаїлов пробив дно, закликавши Україну скласти зброю

"І навіть рідну Вінницю бомбардують…" – написав Циганков у своєму Instagram під жахливими фото з місця подій. Після цього лідер Динамо звернувся до НАТО з черговим проханням закрити небо над Україною.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: зрадник з-за поребрика подав голос, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)