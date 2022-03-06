Как сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, россияне совершили ракетные обстрелы по аэропорту Винницы, полностью его разрушив.

"Где вы все были, когда 8 лет обстреливали Донбасс?" – Рафаилов пробил дно, призвав Украину сложить оружие

"И даже родную Винницу бомбят…" – написал Цыганков в своем Instagram под чудовищными фото с места событий. После этого лидер Динамо обратился к НАТО с очередной просьбой закрыть небо над Украиной.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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