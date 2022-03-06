"Даже родную Винницу бомбят": Цыганков взбешен из-за еще одной коварной атаки россиян на Украину
Вингер Динамо Виктор Цыганков эмоционально переживает бомбардировки родной Винницы.
Как сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, россияне совершили ракетные обстрелы по аэропорту Винницы, полностью его разрушив.
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"И даже родную Винницу бомбят…" – написал Цыганков в своем Instagram под чудовищными фото с места событий. После этого лидер Динамо обратился к НАТО с очередной просьбой закрыть небо над Украиной.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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