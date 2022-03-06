"Просто дістали. Де ви були, коли 8 років Донбас обстрілювали кожен день? Коли вбивали старих, жінок та дітей? Я протягом 6 років щомісяця їздив Макіївкою, і бачив? хто і звідки стріляв. Двічі потрапляв під жорстокі обстріли. Всім розповідав про це, але ви мовчки опускали очі. Не писали, не обурювались. Ну так, там же "сепари", "ватники" – на вашу думку, вони не люди.

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Або другий варіант: стріляють в себе самі. Вбито більше 10 тисяч людей. Ваш принцип життя: моя хата з краю. Війна – це огидно, війна – це страшно. І ось вона прийшла у ваш дім. І ви згадали про свій другий принцип: а нам за що...

Ще мені, офіцеру радянської армії, смішно і боляче бачити та читати, коли ветерани воєнних ансамблів пісні та танців, воєнних духових оркестрів, спортрот та будбатів взяли в рук зброю і збираються боротися з контрактниками-десантниками. Подумайте, людина з автоматом чи хто зберігає автомат вдома, не є цивільною особою. Прошу всіх, кого знаю і поважаю, не піддавайте себе і своїх близьких небезпеці", – написав Рафаїлов у своєму Facebook.

Нагадаємо, Рафаїлов покинув Зорю 26 березня 2020 року через розбіжності із власником клубу Євгеном Геллером. Після цього він емігрував у Росію, де й проживає і зараз.

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