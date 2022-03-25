Голкіпер ПСЖ і збірної Коста-Рики Кейлор Навас у Франції допомагає українцям, які змушені були покинути свій дім через повномасштабне вторгнення путінських військ.

35-річний кіпер прихистив у власному домі у Франції одразу 30 біженців з України, повідомляє Sport.es.

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Розмістив Навас їх усіх у своєму кінотеатрі, придбавши потрібну кількість ліжок. Дружина голкіпера ПСЖ теж допомагає нашим землякам – готувала їсти й надала одяг. Також вона разом із ними інколи молиться.

Нагадаємо, цивілізований світ, зокрема і футбольний, всебічно підтримує Україну у війні проти Росії.

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