Каталонський клуб продовжує підтримувати Україну та наших земляків, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Барселона під час паузи на міжнародні матчі продовжує тренуватись, хоч і в обмеженому складі. Та вчора, 24 березня, на заняття команди Хаві Ернандеса завітали юні українці-біженці.

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Група дітей і підлітків, частина з яких займаються футболом, але через повномасштабну війну Росії проти України була змушена виїхати закордон, спостерігала за тренуванням, зробила кілька фото та привіталась з гравцями.

O treino de hoje recebeu a visita especial de um grupo de crianças e adolecentes ucranianos, membros de uma equipe de futebol, que emigraram da Ucrânia. A visita foi organizada pela Fundação Cruyff. ️ pic.twitter.com/fLtYO3kLWP — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 24, 2022

Раніше Барса публічно підтримала Україну у боротьбі з путінським режимом, передала нам фінансову допомогу й анонсувала збір гуманітарної. Загалом більшість футбольного світу стоїть на боці правди.

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