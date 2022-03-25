Тренування Барселони відвідали юні українські футболісти: позитивні фото
Каталонський клуб продовжує підтримувати Україну та наших земляків, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.
Барселона під час паузи на міжнародні матчі продовжує тренуватись, хоч і в обмеженому складі. Та вчора, 24 березня, на заняття команди Хаві Ернандеса завітали юні українці-біженці.
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Група дітей і підлітків, частина з яких займаються футболом, але через повномасштабну війну Росії проти України була змушена виїхати закордон, спостерігала за тренуванням, зробила кілька фото та привіталась з гравцями.
Раніше Барса публічно підтримала Україну у боротьбі з путінським режимом, передала нам фінансову допомогу й анонсувала збір гуманітарної. Загалом більшість футбольного світу стоїть на боці правди.
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