Навас приютил у себя дома 30 украинских беженцев – его жена готовит им кушать
Голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас во Франции помогает украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за полномасштабного вторжения путинских войск.
35-летний кипер приютил в собственном доме во Франции сразу 30 беженцев из Украины, сообщает Sport.es.
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Разместил Навас их всех в своем кинотеатре, приобретя нужное количество кроватей. Жена голкипера ПСЖ тоже помогает нашим землякам – готовила кушать и предоставила одежду. Также она вместе с ними иногда молится.
Напомним, цивилизованный мир, в том числе и футбольный, всесторонне поддерживает Украину в войне против России.
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