Голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас во Франции помогает украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за полномасштабного вторжения путинских войск.

35-летний кипер приютил в собственном доме во Франции сразу 30 беженцев из Украины, сообщает Sport.es .

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Разместил Навас их всех в своем кинотеатре, приобретя нужное количество кроватей. Жена голкипера ПСЖ тоже помогает нашим землякам – готовила кушать и предоставила одежду. Также она вместе с ними иногда молится.

Напомним, цивилизованный мир, в том числе и футбольный, всесторонне поддерживает Украину в войне против России.