"Не добрий ранок. Особливо для рідного Дніпра. Там недоумки поцілили в житловий будинок. В центрі міста...

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Сьогодні ці підари будуть казати у своїх новинах про те, що там мешкали генерали НАТО, або у спальні ховали Patriot... Нація рабів все схаває.

Тримайся Україно, тримайся рідний Дніпро!" – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня Росія вдарила ракетами по Україні. У Дніпрі окупанти поцілили у житловий п'ятиповерховий будинок. Станом на 9:00 було 2 загиблих та 16 поранених.

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