Шеффілд Юнайтед буде оштрафований на два очки перед стартом сезону 2024/25 у Чемпіоншипі.

Незалежна комісія присудила Шеффілд Юнайтед відрахування двох очок у Чемпіоншипі наступного сезону, якщо "клинки" не зможуть врятуватися в АПЛ. Крім цього клуб отримає ще два очки штрафу умовно. Це покарання стало наслідком того, що керівництво Шеффілд Юнайтед не виконало зобов'язання щодо виплат іншим клубам у сезоні 2022/23.

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Умовні два очки штрафу перетворяться на реальні, якщо "червоно-білі" не розрахуються перед іншими клубами за трансфери. Крім цього клуб буде змушений покрити витрати EFL, пов'язані з цим розглядом, у розмірі 310 455 фунтів стерлінгів.

Шеффілд Юнайтед прийняв це покарання і пообіцяв усунути першопричину проблеми. При цьому клуб все ще може уникнути вирахування двох очок у новому сезоні – для цього "клинкам" потрібно врятуватися в АПЛ. Наразі це здається малоймовірним: за підсумками 31 туру "червоно-білі" посідають останнє 20-те місце в турнірній таблиці АПЛ. До рятівної зони – 9 очок, але при цьому у Шеффілда залишилася гра в запасі.

Свій наступний матч команда зіграє з Брентфордом Єгора Ярмолюка в гостях.

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