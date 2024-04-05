Ліверпуль – Шеффілд – 3:1 – відео голів і огляд матчу
Ліверпуль на власному полі обіграв Шеффілд Юнайтед, повернувшись на вершину АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Ліверпуль володів м'ячем 83% часу та завдав 29 ударів по воротах Шеффілда, однак результат дався не легко для команди Клоппа. Келлехер вже з перших хвилин мусив рятувати господарів.
Ліверпуль повернув лідерство в АПЛ, дотиснувши Шеффілд у рідних стінах
Дарвін курйозно відкрив рахунок, заблокувавши діагональ голкіпера. На початку другого тайму Шеффілд не менш курйозно відігрався – м'яч від Бредлі проскочив поміж ніг Келлехеру.
Як часто було в цьому сезоні, мерсисайдці вирвали перемогу наприкінці матчу. Мак Аллістер гарматним ударом поцілив у "дев'ятку", а Гакпо встановив підсумковий рахунок.