Ліверпуль на власному полі обіграв Шеффілд Юнайтед, повернувшись на вершину АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ліверпуль володів м'ячем 83% часу та завдав 29 ударів по воротах Шеффілда, однак результат дався не легко для команди Клоппа. Келлехер вже з перших хвилин мусив рятувати господарів.

Ліверпуль повернув лідерство в АПЛ, дотиснувши Шеффілд у рідних стінах

Дарвін курйозно відкрив рахунок, заблокувавши діагональ голкіпера. На початку другого тайму Шеффілд не менш курйозно відігрався – м'яч від Бредлі проскочив поміж ніг Келлехеру.

Як часто було в цьому сезоні, мерсисайдці вирвали перемогу наприкінці матчу. Мак Аллістер гарматним ударом поцілив у "дев'ятку", а Гакпо встановив підсумковий рахунок.