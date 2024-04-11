Независимая комиссия присудила Шеффилд Юнайтед вычет двух очков в Чемпионшипе в следующем сезоне, если "клинки" не смогут спастись в АПЛ. Помимо этого клуб получит ещё два очка штрафа условно. Это наказание стало следствием того, что руководство Шеффилд Юнайтед не выполнило обязательства по выплатам другим клубам в сезоне 2022/23.

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Условные два очка штрафа превратятся в реальные, если "красно-белые" не рассчитаются перед другими клубами за трансферы. Помимо этого клуб будет вынужден покрыть расходы EFL, связанные с этим разбирательством, в размере 310 455 фунтов стерлингов.

Шеффилд Юнайтед принял это наказание и пообещал устранить первопричину проблемы. При этом клуб всё ещё может избежать вычета двух очков в новом сезоне – для этого "клинкам" нужно спастись в АПЛ. Сейчас это кажется маловероятным: по итогам 31 тура "красно-белые" занимают последнее 20-е место в турнирной таблице АПЛ. До спасительной зоны – 9 очков, но при этом у Шеффилда осталась игра в запасе.

Свой следующий матч команда сыграет с Брентфордом Егора Ярмолюка в гостях.

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