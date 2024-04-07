Шеффілд у рамках 32-го туру АПЛ 2023/24 розписав нічию з Челсі (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24",

Матч, як і онлайн-трансляція Шеффілд Юнайтед – Челсі, стартував 7 квітня о 19:30 за київським часом. Лондонці не знали поразок в АПЛ протягом шести турів, а у четвер вони ще й вразили Європу феноменальною перемогою над МЮ з рахунком 4:3. Очевидно, що проти головного аутсайдера чемпіонату "пенсіонери" будуть фаворитами.

Тим не менш, Маурісіо Почеттіно випустив максимально бойовий склад. Серед зірок місця в ньому не отримали тільки Стерлінг і Мудрик – вони чекали свого шансу в запасі.

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Сили були нерівними, а от матч – цілком. Челсі в черговий раз розчарував. У першому таймі "пенсіонери" провели всього три удари по воротах, награвши на 0,22 очікуваних голи, однак їм пощастило реалізувати свій єдиний момент. Гості на 11-й хвилині заробили кутовий, Галлахер виконав подачу в центру штрафного, а Тьягу Сілва пробив низом без спротиву. Точно в лівий нижній. 0:1!

Попри ранній пропущений гол, "блейдс" не розклеїлись. На 22-й хвилині Тьяго Сілва допустив грубу обрізку під тиском Хамеру, викотивши пас Макберні прямо у власний штрафний. Той відіграв голкіпера передачею під удар Бреретону, однак його постріл в останню мить накрили!

На 32-й же хвилині господарі забили гол, якого чекали саме від гравців Челсі. Хамер видав розрізний пас повз дві лінії лондонців, запустивши Богла на правий край карного майданчика. Джейон же несподівано пробив під ближню стійку, хоча Петровіч очікував прострілу – 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

На початку другого тайму Шеффілд міг і другий гол забити! Всього за три хвилини по перерві Бреретон скористався пасивністю Дісасі й виконав зрячий навіс на лінію воротарського, а Макберні перестрибнув Чалоба й замкнув – м'яч пролетів у сантиметрах від ближньої стійки! На 54-й же Хамер шикарно вистрілив з дистанції, однак сфера розминулася з лівою дев'яткою!

Челсі нічим цікавим не відповідав. Забігаючи наперед скажемо, що до кінця основного часу другого тайму гості спромоглися лишень на три удари. Всього один із них був небезпечним, але і цього вистачило для взяття воріт. Все почалося із відкривання Палмера на правому напівфланзі.

Коул прийняв м'яч і одразу ж перевів його у фланг на Мадуеке. Ноні змістився на кут штрафного, хитнув захисника й потужно зарядив у ближню дев'ятку – без шансів для Грбіча. 1:2! Цей момент став першим і останнім для Челсі по перерві.

Поява Мудрика на 82-й хвилині мала б допомогти гостям у справі контратак, однак Михайло розчинився. Як і всі інші футболісти. Пригадується тільки вривання українця під проникний пас на правий край штрафного, але подальший катбек заблокували. Шеффілд же налякав суперника стандартом на 87-й хвилині, коли сталося замикання з ударом у дальню дев'ятку – Петровіч врятував "пенсіонерів"!

А на 4-й компенсованій справедливість таки взяла гору. "Блейдс" просто закинули м'яч уперед зі стандарту. Далі сталася подача, яку винесли у зону на лінії півкола. Мудрик у верховій дуелі з Хамером не став стрибати, дозволивши йому скинути м'яч у штрафний – Арчер же продовжив на Макберні. Олівер, зрештою, розстріляв ворота з кількох метрів. 2:2!

На останніх секундах Шеффілд міг і третій забивати, але команда зажувала небезпечну контратаку. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию. Шеффілд залишається на дні, тримаючись у 9-ти очках від рятівної 17-ї позиції – Челсі ж тримається дев'ятим із 44 заліковими балами в активі.

У наступному матчі АПЛ Челсі 15 квітня зіграє вдома проти Евертона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Евертон. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика – 1,3. На тріумф Миколенка і Ко дають 5,34. Нічию оцінили в 4,67. У матчах цих команд проводять чимало голів, тому можна розраховувати, що Челсті та Евертон на двох заб'ють більше 3 голів (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,83).