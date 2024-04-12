Починаючи з чемпіонату Європи 1980 року, Panini відповідав за випуск набору колекційних карток із зображенням усіх футболістів-учасників турніру. Напередодні Євро-2024 УЄФА вперше відмовився від співпраці з італійською компанією – організація віддала перевагу американській компанії Topps. Її картки вже доступні для покупки, але вони не викликають ажіотажу серед уболівальників.

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Як інформує Voetbal International, вся справа в правах на зображення. Деякі європейські зірки відмовилися надати Topps ці права, серед них – Кіліан Мбаппе, Філ Фоден і Флоріан Вірц. При цьому в альбомі присутні гравці збірних Казахстану та Люксембургу – команд, які не змогли пробитися на Євро-2024. Також американська компанія вирішила "компенсувати" відсутність Мбаппе картками десяти легенд футболу, які вже завершили кар'єру – такими як Кларенс Зеєдорф.