Згідно з редакцією Goal.com, головним претендентом на нагороду 2024 року вважають півзахисника Реала і збірної Англії Джуда Беллінгема. Однак не варто забувати, що серйозний вплив на підсумковий рейтинг матимуть результати Євро-2024 та Копа Амеріка.

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Що цікаво, зараз Філ Фоден випереджає свого одноклубника по Манчестер Сіті Ерлінга Холанда в цьому рейтингу. Та ж ситуація – з двома ідолами минулої епохи – Кріштіану Роналду на одну позицію випереджає Ліонеля Мессі. Обидва форварди замикають двадцятку претендентів.

Список претендентів на "Золотий м'яч" (версія Goal.com):

1. Джуд Беллінгем (Реал)

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

3. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

4. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті)

5. Родрі (Манчестер Сіті)

6. Харрі Кейн (Баварія)

7. Мохамед Салах (Ліверпуль)

8. Вінісіус Жуніор (Реал)

9. Антуан Грізманн (Атлетіко)

10. Букайо Сака (Арсенал)

11. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

12. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)

13. Деклан Райс (Арсенал)

14. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)

15. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

16. Флоріан Вірц (Байєр)

17. Лаутаро Мартінес (Інтер)

18. Родріго (Реал)

19. Кріштіану Роналду (Аль-Наср)

20. Ліонель Мессі (Інтер Маямі)

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