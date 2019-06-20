Наставник збірної Аргентини Скалоні: Нам пощастило, що ми взагалі маємо шанси на вихід з групи

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував невдалий старт своєї команди на Копа Амеріка.

"Рішення проблеми в тому, що Аргентина повинна перемагати Катар. Нам пощастило, що ми взагалі ще маємо шанси. Ми повинні більше грати так, як у другому таймі, але бути більш збалансованими і керувати грою.

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Не знаю, чи був склад з Мессі, Агуеро і Мартінесом кращим за цей, але без сумніву, це був найнебезпечніший склад", – передає слова Скалоні Sportstar.

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Нагадаємо, після 2-х раундів групового етапу збірна Аргентини здобула лише одне очко (поразка від Колумбії та нічия з Парагваєм) і має високі шанси не вийти з групи.