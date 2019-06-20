Аргентина – Парагвай – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Аргентина зіграла внічию з Парагваєм у другому турі групи В на Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд гри Аргентина – Парагвай.

Копа Амеріка. Група В, 2 тур

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голи: Мессі, 57 (пен.) – Санчес, 37

Незабитий пенальті: Дерліс, 62

Копа Амеріка: Аргентина не зуміла переграти Парагвай – ще одне фіаско Мессі і Ко

Збірна Аргентини знову неприємно здивувала вболівальників на Копа Амеріка. Після поразки від Колумбії у 1 турі підопічні Ліонеля Скалоні зустрілись із більш скромним Парагваєм. Вже у першому таймі Річард Санчес відкрив рахунок у зустрічі, а "альбіселестес" змогли відігратись по перерві лише завдяки реалізованому пенальті Ліонеля Мессі. За 5 хвилин екс-гравець Динамо Дерліс Гонсалес міг принести перемогу своїй команді, але не реалізував 11-метровий удар.

1 очко після двох турів – такий здобуток має збірна Аргентини. У Парагваю на 1 пункт більше.