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Наставник сборной Аргентины Скалони: Нам повезло, что мы вообще еще имеем шансы на выход из группы

11:36 42 Читати українською
Наставник сборной Аргентины Скалони: Нам повезло, что мы вообще еще имеем шансы на выход из группы
Лионель Скалони / Соцсети

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал неудачный старт своей команды на Копа Америка.

"Решение проблемы в том, что Аргентина должна побеждать Катар. Нам повезло, что мы вообще еще имеем шансы. Мы должны больше играть так, как во втором тайме, но быть более сбалансированными и управлять игрой.

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Не знаю, был состав с Месси, Агуэро и Мартинесом лучше, чем этот, но без сомнения, это был самый опасный состав", – передает слова Скалони Sportstar.

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Напомним, после 2-х раундов группового этапа сборная Аргентины одержала лишь одно очко (поражение от Колумбии и ничья с Парагваем) и имеет высокие шансы не выйти из группы.

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Копа Америка Лионель Скалони Лионель Скалони Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Мир Аргентина Аргентина
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