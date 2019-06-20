Копа Амеріка: Аргентина не зуміла переграти Парагвай – ще одне фіаско Мессі і Ко

Аргентина лише завдяки реалізованому пенальті Ліонеля Мессі змогла здобути 1 очко у матчі з Парагваєм.

Копа Амеріка. Група В, 2 тур

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голи: Мессі, 57 (пен.) – Санчес, 37

Незабитий пенальті: Дерліс, 62

Бразилія – Венесуела – 0:0 – відеоогляд матчу

У 2 турі групового етапу Копа Амеріка Аргентина зустрічалась із Парагваєм. "Альбіселестес" знову не виглядали командою і поступались парагвайцям за грою. У першому таймі Річард Санчес відкрив рахунок у зустрічі. Аргентинці відігрались по перерві лише завдяки пенальті, який реалізував Ліонель Мессі. Екс-вінгер Динамо Дерліс Гонсалес міг принести перемогу своїй команді, але не влучив із 11-метрової позначки.

Таким чином, підопічні Ліонеля Скалоні мають лише 1 очко в активі і перебувають у кроці від справжньої ганьби. Парагвай набрав 2 пункти і перебуває на 2 позиції в групі. У заключному матчі групового етапу аргентинці зустрінуться з Катаром, а Парагвай – з Колумбією.