"Було багато моментів і з нашого боку, і з боку Ворскли. Тому, я думаю, що гра сподобалась. Для нас був дуже складний матч. Ворскла – досвідчена команда, з якісними досвідченими футболістами. У другому таймі нам складніше було, Ворскла більше домінувала. Однак я дякую хлопцям за цю гру, самовіддачу та результат також.

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Дуже складний газон, тому в такий футбол, який ми грали всю осінню частину, важко було грати. Ми адаптовувалися до поля, пристосовувались й обирали тактику, відштовхуючись від стану газону. Ми не просили хлопців у другому таймі втримувати результат. Ми завжди хочемо грати з позиції сили, грати агресивно.

Ворскла змусила нас так грати, не ми самі так вирішили. Ще раз хочу повторити, тут дуже досвідчені футболісти, проти яких складно було постійно грати другим номером. Суперник у підсумку забив, використавши свій момент", – наводить слова Пономарьова Telegram-канал УПЛ ТБ.

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