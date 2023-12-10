Головний тренер полтавців Віктор Скрипник поділився емоціями від врятованої нічиєї з Рухом (1:1) у матчі 17-го туру УПЛ.

"Складні умови, але подяка хлопцям обох команд, які грали як уміють. Хотілось забити першими, потім би наш суперник відкривався, вибігав уперед, а ми мали б простір. Однак ми зіграли 1:1.

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Коли ти пропускаєш, а потім відігруєшся, то це, напевно, позитив. Якщо пропускаєш і граєш унічию, то напевно негатив. Ми показали характер, показали, що ми це вміємо. Хотілось виграти, але маємо, що маємо.

Ми грали проти команди, яка також уміє грати. Ми мали 2-3 непоганих моменти, коли могли забити з меж штрафного майданчика. Грати лише внаслідок дальніх ударів – неправильно", – цитує Скрипника УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 17-ти турів Рух йде у турнірній таблиці УПЛ на п'ятій сходинці, набравши 26 очок, Ворскла з 23-ма пунктами сьома.

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