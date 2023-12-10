"Было много моментов и с нашей стороны, и со стороны Ворсклы. Поэтому, я думаю, что игра понравилась. Для нас был очень сложный матч. Ворскла – опытная команда, с качественными опытными футболистами. Во втором тайме нам сложнее было, Ворскла больше доминировала. Однако я благодарю ребят за эту игру, самоотдачу и результат также.

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Очень сложный газон, поэтому в такой футбол, который мы играли всю осеннюю часть, трудно было играть. Мы адаптировались к полю, приспосабливались и выбирали тактику, отталкиваясь от состояния газона. Мы не просили ребят во втором тайме удерживать результат. Мы всегда хотим играть с позиции силы, играть агрессивно.

Ворскла заставила нас так играть, не мы сами так решили. Еще раз хочу повторить, здесь очень опытные футболисты, против которых сложно было постоянно играть вторым номером. Соперник в итоге забил, использовав свой момент", – приводит слова Пономарева Telegram-канал УПЛ ТБ.

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