Динамо повело в рахунку вже на 6-й хвилині. Воротар Руха Герета помилився у передачі та віддав точно на Тимчика, який перехопив м'яч та пробив у ближній кут – голкіпер не зміг відбити.

Динамо перемогло Рух, покаравши суперника за помилки – Кабаєв нарешті забив, Шахтар вже дуже близько

А під кінець тайму Герета та Підгурський привезли і другий гол. Опорника обікрав Кабаєв, після чого Владислав зайшов у штрафний, хитнув захисника та пробив у дальній кут, забивши перший гол за "біло-синіх". Динамо у другому таймі мало ще кілька гострих випадів, але більше голів команди не забивали.