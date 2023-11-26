Динамо – Рух – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо впевнено перемогло Рух у поєдинку 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Рух на "Футбол 24".
Динамо повело в рахунку вже на 6-й хвилині. Воротар Руха Герета помилився у передачі та віддав точно на Тимчика, який перехопив м'яч та пробив у ближній кут – голкіпер не зміг відбити.
Динамо перемогло Рух, покаравши суперника за помилки – Кабаєв нарешті забив, Шахтар вже дуже близько
А під кінець тайму Герета та Підгурський привезли і другий гол. Опорника обікрав Кабаєв, після чого Владислав зайшов у штрафний, хитнув захисника та пробив у дальній кут, забивши перший гол за "біло-синіх". Динамо у другому таймі мало ще кілька гострих випадів, але більше голів команди не забивали.
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