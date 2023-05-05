Головний тренер Ньюкасла Едді Хау висловився щодо чуток, які пов'язують клуб з топ-гравцями – Кріштіану Роналду та Неймаром.

Нещодавно з'явились чутки щодо можливого підписання Роналду та Неймара в Ньюкасл, оскільки "сороки" фактично гарантували участь у Лізі чемпіонів. Едді Хау відповів на цю інформацію.

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"Роналду та Неймар? Багато імен є неточними. Гравців треба обирати з розумом. Ми хочемо знаходити таланти до того, як вони засяють на світовій арені. Нам потрібно шукати новачків не серед топ-клубів, знаходити їх молодими та розвивати", – наводить слова Хау Фабріціо Романо.

До слова, Ньюкасл наразі посідає третє місце в АПЛ з 65 очками – у п'ятого Ліверпуля 59 пунктів та на 1 зіграний матч більше.

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