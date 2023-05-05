Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау высказался относительно слухов, которые связывают клуб с топ-игроками – Криштиану Роналду и Неймаром.

Недавно появились слухи о возможном подписании Роналду и Неймара в Ньюкасл, поскольку "сороки" фактически гарантировали участие в Лиге чемпионов. Эдди Хау ответил на эту информацию.

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"Роналду и Неймар? Многие имена являются неточными. Игроков надо выбирать с умом. Мы хотим находить таланты до того, как они засияют на мировой арене. Нам нужно искать новичков не среди топ-клубов, находить их молодыми и развивать", – приводит слова Хау Фабрицио Романо.

К слову, Ньюкасл сейчас занимает третье место в АПЛ с 65 очками – у пятого Ливерпуля 59 пунктов и на 1 сыгранный матч больше.

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