В рамках програми дня у 34-му турі АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 34-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 1:0

Голи: Фернандеш, 39

Ньюкасл – Саутгемптон – 3:1

Голи: Вілсон, 55, Волкотт, 79, Вілсон, 81 – С. Армстронг, 55

Борнмут – Лідс – 4:1

Голи: Лерма, 20, 24, Соланке, 63, Семеніо, 90+1 – Бемфорд, 32

Манчестер Юнайтед приймав Астон Віллу в битві за Лігу чемпіонів. Підопічні Унаї Емері набрали дуже крутий хід, оформивши 10-матчеву безпрограшну серію – у ній було 8 перемог. Завдяки цьому дистанція до четвертої позиції, на якій засів МЮ, скоротилась всього до шести очок.

Втім, на "Олд Траффорд" бірмінгемці виглядали мляво. Гості провели всього 7 ударів по воротах, а їхня сумарна гострота склала лишень 0,56 xG. Єдиний небезпечний момент у першому таймі "віллани" створили на 19-й хвилині після прострілу від Буендії – Далот не дав Воткінсу замкнути, однак на добиванні зіграв Морено. Алекс бахнув метрів з восьми, але поцілив у стегно Де Хеа.

До цього МЮ мав забивати мінімум тричі (зокрема, Рашфорд змарнував фактичний вихід віч-на-віч), а після даного епізоду Санчо бахнув у поперечину. Зрештою, на 39-й хвилині господарі дотиснули підопічних Унаї Емері. Рашфорд увірвався на лівий край штрафного та вистрілив низом, Мартінес парирував, а Фернандеш зіграв на добиванні – 1:0!

Другий тайм виявився рівнішим. Довгий час моментів не виникало, потім МЮ змарнував кілька хороших нагод, а Вілла ледь не покарала "дияволів" за марнотратство. На 81-й хвилині Дуглас Луїс скористався відскоком і двічі розстрілював ворота метрів з восьми, однак Ліндельоф зупинив м'яч на лінії.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу МЮ – завдяки ній підопічні Тен Хага відірвались від найближчих переслідувачів аж на 9 очок!

У паралельному матчі була своя битва – за виживання. Борнмут у рідних стінах приймав Лідс, знову залишивши Забарного у запасі. На жаль, навіть після травми Мура, якого випустили в другому таймі, Іллю не залучили до гри. Партнери ж впорались і без нього.

"Вишеньки" святкували розгромну перемогу з рахунком 4:1. Завдяки цьому тріумфу Борнмут відірвався від зони вильоту на 10 очок. Лідс же тримається всього в одному заліковому балі від трійки аутсайдерів.

Ньюкасл був близьким до того, аби пропустити МЮ на третю позицію. Перший тайм домашнього поєдинку проти Саутгемптона вони мінімально програли, однак у другому "сороки" влаштували розгром. Підопічні Едді Хау забили чотири голи – щоправда, один не зарахували, а інший виявився автоголом від Волкотта.

Так чи інакше, Ньюкасл відсвяткував перемогу з рахунком 3:1, втримавши відрив від МЮ у два залікових бали.

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