Монтеррей здолав Інтер Маямі у двоматчевому протистоянні в 1/4 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ

Монтеррей – Інтер Маямі – 3:1

Голи: Васкес, 31, Бертраме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

Вилучення: Альба, 78 (Інтер Маямі)

Інтер Маямі програв і в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, безславно завершивши свій похід за трофеєм. Перший гол подарував воротар Інтера, який віддав на нападника суперників – Васкес без проблем забив.

Мессі повернувся красивим голом і передасистом – Інтер Маямі втратив перемогу на останніх хвилинах

Суарес перед перервою забив у відповідь, але гол не зарахували через офсайд. Бертраме у другому таймі вдався божевільний удар під поперечку, а Гальярдо зробив перевагу розгромною, замкнувши навіс з флангу. Інтер Маямі відіграв один м'яч зусиллями Гомеса, а догравали Мессі і Ко в меншості через вилучення Альби.