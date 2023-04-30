Франція. Ліга 1, 33 тур

Марсель – Осер – 2:1

Голи: Ундер, 75, Санчес, 77 – Туре, 33

Маліновський несподівано опинився поза заявкою Марселя на матч з Осером після непоганої гри з Ліоном. Як виявилося, українець пошкодив гомілку на тренуванні. Камери вихопили, як Руслан дивився поєдинок в компанії керівництва клубу.

Групу атаки сформували Ундер (правіше), Санчес (лівіше) та Вітінья (на вістрі). Португалець нещодавно провів шикарний матч проти Труа. Сьогодні він також міг оформити дубль, але запам'ятався лише жахливою реалізацією. Марсель потужно розпочав – за перші 20 хвилин Вітінья завдав шість ударів з меж штрафного майданчика. І не забив жодного гола.

Осер майже не переходив на чужу половину, однак використав перший же шанс. Лопес після стандарту зіграв на виході кулаком і вибив м'яч прямо на ногу Бірама Туре – капітан Осера ідеально пробив під перекладину.

Марсель продовжував безрезультатно тиснути аж до 75 хвилини. Дуже ефективним був правий фланг господарів, звідки загострювали Клосс (6 пасів під удар) і Ундер (4 паси під удар). Партнери зіпсували кілька їхніх передач, аж поки Жонатан і Дженгіз не вирішили все зробити самотужки. Клосс покотив у штрафний майданчик, а турок переграв голкіпера та зрівняв рахунок.

Через дві хвилини Марсель вирвав перемогу. Алексіс відкрився під передачу Гендузі, вирвався сам на сам з голкіпером і пробив йому поміж ніг. Була підозра на офсайд, але VAR зафіксував легітимність гола. Таким чином Марсель набрав 70 очок і скоротив відставання від ПСЖ до 5 балів. Париж сьогодні програв Лор'яну. Примарна чемпіонська інтрига у Франції жива.

Марсель драматично обіграв Ліон – Маліновський помучив чемпіона світу та отримав пристойні оцінки