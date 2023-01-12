"Я задоволений не тільки результатом, але й грою, яку ми показали. Ми були серйозною командою, яка знала, що робити на полі. Справа не в тому, як далеко ви можете зайти, просто потрібно бути готовими до наступної гри. Головне – викладатись кожного разу, бути хорошим у день матчу, працювати над покращенням, і ми побачимо, як далеко ми зможемо зайти.

Курйозний дебют Маліновського у відеоогляді матчу Труа – Марсель – 0:2

Найбільше я ціную в гравцях цей менталітет, волю до перемоги, серйозність, увагу до деталей. Ментальність – те, завдяки чому нам вдається сконцентруватися, щоб не робити помилок, і це ключове, ми побачили це вчора ввечері. Але перед нами ще довгий шлях.

Маліновський? Ми щасливі, що він з нами", – наводить слова Тудора newsinfrance.

Додамо, що Марсель впевнено переміг Труа (2:0), а на 67 хвилині дебютував Маліновський, одразу отримавши жовту картку.

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