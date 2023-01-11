Франція. Ліга 1, 18 тур

Труа – Марсель – 0:2

Голи: Мбемба, 9, Верету, 46

Марсель не помітив суперника. Труа не мала жодного шансу. Гості забили швидкий гол після стандарту та повністю контролювали матч. А на початку другого тайму подвоїли перевагу другим м'ячем і закрили матч. Марсель спокійно переміг, набрав 39 очок і закріпився на третьому місці Ліги 1.

Маліновський дебютував з жовтої

Маліновський потрапив у заявку Марселя вже через день після переходу з Аталанти. Українець претендує на позицію однієї з двох "десяток" в системі Тудора. Конкурентів у нього не так багато. Жерсона продали, Харіт важко травмований, а 35-річний капітан Пайє відчуває дискомфорт.

І все ж Руслан розпочав матч проти Труа в запасі – під форвардом вийшли Ундер і Гендузі. Тренер випустив хавбека збірної України на останні 25 хвилин, коли рахунок був комфортний. Маліновський отримав роль правої "десятки" – дуже схожа до тієї, яка була в Аталанті.

Українця постійно шукали камери: знімали його розминку, показували його реакції. Дебют вийшов не ідеальним. Вже на першій хвилині перебування на полі Маліновський заробив жовту. Намагаючись зірвати контру Труа, він врізав ззаду по ногах Бальде. Заслужене попередження.

Іншим Руслан не запам'ятався: кілька коротких передач, кілька виграних дуелей. Українець ще освоюється. Дуже мало ризику в порівнянні з Аталантою, де він в кожному епізоді шукав варіанти загострення. Сьогодні раз прострілив, але перед тим заліз в офсайд. А ще ледь не запресингував воротаря.

Конкуренти були на висоті

Ундер, який грав на позиції Маліновського, провів шикарний матч. Сміливо йшов у дриблінг, обігруючи по кілька суперників, заробляв фоли та загострював. Були непогані стандарти у виконанні турка, а також сподобалася його взаємодія з Каборе на фланзі.

Дженгіз самотужки створив другий гол Марселя, коли справа увірвався в штрафний майданчик прострілив на порожні ворота – забив Верету. Ундер також двічі міг відзначитися, але удари не вийшли. Після появи Маліновського турок почав грати фулбека і також впорався зі всіма завданнями.

Гендузі відзначився асистом – продовжив політ м'яча з ближньої стійки на дальню перед першим голом. І загалом грамотно розганяв атаки. Центральні хавбеки Верету та Ронж'є теж відіграли прекрасно – розрізали оборону Труа передачами з глибини та робили ривки в штрафний майданчик.

І все ж Маліновський має шанси на основу, адже для обох його конкурентів позиція "десятки" не оптимальна. Номінального вінгера Ундера постійно тягне на фланг, а хавбек Гендузі комфортніше почувається в центрі поля.