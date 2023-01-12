Партнери все вирішили ще до виходу українця з лави запасних, провівши потужні відрізки на старті кожного тайму. Мбемба виграв другий поверх, а Верету замкнув силовий простріл Ундера, який повинен стати основним конкурентом Маліновського.

Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом – конкуренти змушують хвилюватися за українця

Сам Руслан з'явився на 67-й хвилині і вирішив відразу дивувати Францію агресією. Новачок Марселя вже через кілька секунд отримав справедливу жовту за грубий підкат в центрі поля. Втім, навряд це сильно зіпсувало настрій гостям – перемога 2:0.