Курйозний дебют Маліновського у відеоогляді матчу Труа – Марсель – 0:2
06:30 - Читать на русском
Марсель впевнено здолав Труа у першому матчі Руслана Маліновського. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Партнери все вирішили ще до виходу українця з лави запасних, провівши потужні відрізки на старті кожного тайму. Мбемба виграв другий поверх, а Верету замкнув силовий простріл Ундера, який повинен стати основним конкурентом Маліновського.
Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом – конкуренти змушують хвилюватися за українця
Сам Руслан з'явився на 67-й хвилині і вирішив відразу дивувати Францію агресією. Новачок Марселя вже через кілька секунд отримав справедливу жовту за грубий підкат в центрі поля. Втім, навряд це сильно зіпсувало настрій гостям – перемога 2:0.
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