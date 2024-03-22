Головний тренер балканців Саво Мілошевіч взяв усю відповідальність за поразку від Реброва і Ко на себе.

"Мені трохи шкода хлопців та те, як ми пропустили гол, коли вели 1:0. На все вплинули дві травми двох важливих гравців.

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Травми вплинули на результат, але я не думаю, що хтось може дорікнути хлопцям у їхніх стараннях, боротьбі та якості гри. Ми грали проти дуже серйозної команди.

Ми повністю нейтралізували Україну за 80-85 хвилин, але концентрації, на жаль, не вистачило. Вся відповідальність та вина лежать тільки на мені та тренерському штабі", – цитує Мілошевіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фатальними для Боснії і Герцеговини стали останні 5 хвилин. Спочатку Роман Яремчук, який тільки вийшов на заміну, відновив статус-кво, а згодом Артем Довбик з подачі форварда Валенсії вивів Україну у фінал плей-офф відбору на Євро-2024.

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