Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевіч поділився емоціями після вильоту від команди Реброва у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024.

"85 хвилин гри були такими, що мені й бажати більшого не доводилося. Шкода хлопців... У суперника не було й напівмоментів, а це значить, що ми добре виконували свою роботу.

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На поразках вчаться, і команда зрозуміла, що може зробити набагато більше, ніж за попередні шість місяців і раніше. Я відчуваю певне задоволення від того, що Боснія і Герцеговина показала, що може грати проти сильніших опонентів. Це рівень Євро, але його виявилося замало", – цитує Мілошевіча офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України пропустила від Боснії і Герцеговини по перерві, однак за 5 хвилин до завершення основного часу оформила камбек і вийшла у фінал плей-офф відбору до Євро-2024.

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